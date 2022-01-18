Elazığ Belediyesi tarafından yapımına başlanan Hilalkent sosyal hizmet binasında sona gelindi.

Elazığ’a değer katacak projeleri bir bir hayata geçiren Elazığ Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yeni yaşam alanlarını hizmete sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından Hilalkent Mahallesi’nde bulunan fakat işlevselliğini yitiren semt pazarı yerinde hayata geçirilen Hilalkent sosyal hizmet binası projesi bitme aşamasına geldi. Donanımlı bir sosyal alan durumuna getirilen yeni hizmet binası, kademeli olarak vatandaşlara hizmet sunmaya başladı. Aynı zamanda sosyal hizmet binası içerisinde yapılan kütüphane, hafta içi her gün sabah 09.00-12.00 ve öğlen 13.00-17.00 arası öğrencilere sıcak ve sessiz bir ortamda ders çalışma imkanı sunuyor.

Toplam 2 bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilen Sosyal Hizmet Binası bünyesinde, 3 adet 45’er metrekarelik derslik, spor salonu, bayan taziye evi, okuma evi, kafeterya ve 55 metrekare alana sahip 5 adet dükkan ve sosyal donatılar yer aldığı bildirildi.

Hilalkent’e yapılan çalışmaların mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Hilalkent Mahalle Muhtarı Ali Dündar, özellikle öğrencilere çağrıda bulunarak semt kütüphanesinin faaliyete başladığını ve öğrencilerin hafta içi her gün kütüphaneyi kullanabileceklerini söyledi. Hızlı bir şekilde yapılan sosyal hizmet binasının bitmek üzere olduğunu aktaran muhtar Dündar, "Spor salonumuz ve bayan taziye evimiz bu hafta içerisinde, bayanlarımız için yapılan kafeterya alanı ise ileriki günlerde faaliyete geçecek. Yeni muhtarlık ofisimizi içeriye taşıdık. Şu anda yeni alanında vatandaşlarımıza hizmet vermekte. Tüm vatandaşlarımızı yeni yaşam alanımıza bekliyoruz. Bu hizmeti mahallemize sunan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na ve emeği geçen bütün belediye çalışanlarına hem şahsım hem de mahallem adına teşekkür ediyorum” dedi.