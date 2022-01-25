HD Elazığ Karakoçan, yine İzmir’den dönemedi

HD Elazığ Karakoçan FK’nın uçuşu, elverişsiz hava şartlarından dolayı üçüncü kez iptal edildi.

TFF 3. Lig 2. Grup 21. haftasında pazar günü deplasmanda Kızılcabölükspor’la karşılaşan ve sonrasında İzmir’e geçerek Adnan Menderes Havalimanı’ndan Elazığ’a dönmeyi planlayan HD Elazığ Karakoçan FK kafilesine üçüncü kez uçuş izni çıkmadı. Pazar gününden bu yana uçuşları hava muhalefetinden dolayı iptal olan mavi-beyazlı ekip, şartların düzelmesi halinde çarşamba günü Elazığ’a dönecek.