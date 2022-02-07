HD Elazığ Karakoçan FK’da, Akpunar ile yollar ayrıldı

Üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası HD Elazığ Karakoçan FK’da Teknik Direktör Metin Akpunar ile yollar ayrıldı.

TFF 3. Lig 2. Grup 24. haftasında evinde konuk ettiği AH Iğdır FK’ya 2-1 yenilen ve küme düşme hattına yaklaşan HD Elazığ Karakoçan FK’da fatura Teknik Direktör Metin Akpunar’a çıktı. Teknik Sorumlu Ender Çınar’ın istifası sonrası 16. haftada oynanan Darıca Gençlerbirliği maçıyla göreve başlayan Akpunar, yönetiminde mavi-beyazlı kulüp 5 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Kulüpten konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada; Teknik Direktör Metin Akpunar ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Metin Akpunar’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, futbol yaşantısında başarılar dileriz” denildi.