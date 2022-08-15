Hazırlık Maçı: Pazarspor: 0 - Elazığ Karakoçan FK: 2

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum’da devam eden Elazığ Karakoçan FK, üçüncü hazırlık maçında karşılaştığı TFF 2. Lig ekibi Pazarspor’u 2-0 yendi.

TFF 3. Lig’de yeni sezon hazırlıklarına Erzurum’da devam eden Elazığ Karakoçan FK, üçüncü hazırlık maçında TFF 2. Lig ekibi Pazarspor’la karşılaştı. Yüksek İrtifa Sahası’nda oynanan ve ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçın 64. dakikasında sahneye çıkan gurbetçi kanat oyuncusu Ceyhun Tüccar, takımını 1-0 öne geçirdi. 71. dakikada Furkan Yiğit’le bir gol daha bulan Elazığ Karakoçan FK, sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Mavi-beyazlılar daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Erbaaspor’a 1-0 yenilirken, Azerbaycan ekibi Nahçivan’ı 2-0 yenmişti.