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Havalar ısındı, yılanlar ortaya çıktı

Elazığ’ın kırsal kesimlerinde havaların ısınmasıyla ortaya çıkan yılanlar dikkat çekerken, vatandaşları da tedirgin etti.

ELAZIĞ 18.05.2021, 09:59
Havalar ısındı, yılanlar ortaya çıktı

Elazığ’ın kırsal kesimlerinde havaların ısınmasıyla ortaya çıkan yılanlar dikkat çekerken, vatandaşları da tedirgin etti.

Alınan bilgiye göre, Alacakaya ilçesine bağlı Halkalı köyünde, havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar son günlerde sık sık görülmeye başlandı. Köyün yerleşim alanına yakın bölgede belirli aralıklarla çok sayıda yılan görüldü. Yılanları cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşlar, zehirli olup olmadığı bilmediklerini belirtirken, tedirgin olduklarını aktardı.,

Özellikle tarlalarda çalışanlar, sık sık 1 metre uzunluğundan fazla olan yılanları gördüklerini aktardı.
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