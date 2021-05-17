Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi kurtarıldı

Elazığ’da havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Nail Bey Mahallesi Bosna Hersek Bulvarında bulunan 5 karlı bir binada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, havalandırma boşluğunun bulunduğu yerden kedi sesi duyan ev sahipleri, hayvanın mahsur kaldığını anlayarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Elazığ Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, binaya gelerek kediyi kurtarmak için çalışma yaptı. Kedinin bulunduğu bölgeyi tespit eden ekipler, duvarı delip yavru kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

Kurtarılan kedi dışarda olduğu belirlenen anne kedinin yanına barıkaldı.