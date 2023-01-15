Gülse Polat, Türkiye üçüncüsü

Konya’da yapılan Büyükler Taekwondo Şampiyonası’nda Elazığlı sporcu Gülse Polat 57 kiloda 113 sporcu arasında üçüncüsü oldu.

Konya’da düzenlenen ve 72 ilden 2 bin 100 sporcunun yer aldığı Büyükler Taekwondo Türkiye Şampiyonasında Elazığ’ı temsil eden Milli sporcu Gülse Polat, 57 kiloda üçüncüsü oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Milli sporcumuz Gülse’yi tebrik ediyoruz. Daha öncesinde Türkiye Şampiyonu, Balkan Şampiyonaları, Avrupa ikinciliği kazanmış bir milli sporcumuzdur. Yeteneği ve azmine şahitlik ediyoruz ve bizler elimizden gelen desteği sağlıyoruz. İnşallah Gülse’nin adını derecelerle daha sık duyacağız, Konya’da ki müsabakalar da 3’üncü oldu ama daha iyi derecelerle şehrimizin adını duyuracak" dedi.