Gönüllü gençlerden gönüllere dokunan hareket

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinde faaliyetlerini gönüllü olarak sürdüren Mavi Yelekliler olarak adlandırılan genç gönüllüler, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Gününde bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Mavi Yelekliler olarak adlandırılan genç gönüllüler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hatıra ormanında fidan dikimi ve bakımı, kuşlar için doğaya yem, 15 Temmuz şehitliği ziyareti, sokak hayvanları için belirli noktalara mama ve su, Garnizon Şehitliği ziyareti ve bakımını gerçekleştirdi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, gönüllü gençleri yürekten kutladığını söyledi. Eren, “Faaliyet gösterdiğimiz birçok alanda güzel çalışmalara imza atıyorlar. Eğitim-öğretim sürecinin başlamasıyla da yeni gençlerimiz aramızda, yaptığımız etkinliklerle hem şehrimizi tanıtıyor hem de gönüllülere dokunuyorlar. Havalar soğumaya başladı, doğadaki canlılarımızın da en büyük ihtiyaçları olan beslenme konusunda yem bıraktılar, sokak hayvanları için mama ve su temin ettiler, faaliyet yürüttüğümüz her proje de ve çalışmalarda varız. En büyük destekçilerimiz de gönüllü gençlerimiz. Bir kez daha yaptıkları çalışmadan dolayı takdir ediyor, bundan sonraki faaliyetlerimizde de kolaylıklar diliyorum” dedi.