banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ünlü rapçi canlı yayında infaz edildi!
Ünlü rapçi canlı yayında infaz edildi!
Elon Musk: Patron olmaktan nefret ediyorum
Elon Musk: Patron olmaktan nefret ediyorum
Üstün Hoca anlatıyor; “Bağışlarınız nasıl can buluyor?”
Üstün Hoca anlatıyor; “Bağışlarınız nasıl can buluyor?”
Yeni 2022 Opel Astra tanıtıldı
Yeni 2022 Opel Astra tanıtıldı

Genç hemşire görevi başında kalbine yenik düştü

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde görev yapan 28 yaşındaki hemşire Fatma Sevim, görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

ELAZIĞ 13.07.2021, 11:49
Genç hemşire görevi başında kalbine yenik düştü
banner502

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde görev yapan 28 yaşındaki hemşire Fatma Sevim, görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Nöroloji bölümünde görevli Fatma Sevim (28), gece nöbetindeyken bir anda fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Sevim, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bir çocuk annesi Sevim’in bugün Malatya’nın Doğanşehir ilçesinin Söğüt köyüne defnedileceği öğrenildi.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erol Keleş sosyal medyadan baş sağılığı mesajı yayımladı. Başhekimi Prof. Dr. Erol Keleş yaptığı açıklamada, “Hemşiremiz Fatma Sevim, görevi başında vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza baş sağlığı dilerim” dedi.
Yorumlar (0)
30°
açık
banner501