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Gakgoş’a Muğla hakemi

Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Lig 1. Grubun 9. haftasında ES Elazığspor’un deplasmanda Edirnespor’la oynayacağı maça Muğla bölgesinden C klasman hakemi Tayfun Sarı’yı atadı.

ELAZIĞ 27.10.2022, 12:16 27.10.2022, 12:21
Gakgoş’a Muğla hakemi

TFF 3. Lig 1. Grupta 9. hafta maçlarını yönetecek olan hakemler açıklandı. TFF resmi web sitesinden yapılan açıklamaya göre Entegre Solar Elazığspor’un deplasmanda Edirnespor’la oynayacağı maçı Muğla bölgesinden C klasman hakemi Tayfun Sarı yönetecek. Sarı’nın yardımcılıklarını İzmir bölgesinden Birkan Çanakçıoğlu ile Muğla bölgesinden M. Burak Dilitatlı yönetecek. Müsabakada 4. hakem olarak İzmir Bölgesel Lig hakemi Berk Çekal görev üstlenecek.

#edirnespor #Elazığspor #9. hafta #TFF 3. lig 1. grup #gakgoş #Elazığ
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