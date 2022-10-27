Gakgoş’a Muğla hakemi

TFF 3. Lig 1. Grupta 9. hafta maçlarını yönetecek olan hakemler açıklandı. TFF resmi web sitesinden yapılan açıklamaya göre Entegre Solar Elazığspor’un deplasmanda Edirnespor’la oynayacağı maçı Muğla bölgesinden C klasman hakemi Tayfun Sarı yönetecek. Sarı’nın yardımcılıklarını İzmir bölgesinden Birkan Çanakçıoğlu ile Muğla bölgesinden M. Burak Dilitatlı yönetecek. Müsabakada 4. hakem olarak İzmir Bölgesel Lig hakemi Berk Çekal görev üstlenecek.