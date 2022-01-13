FÜ’ye yeni bir sosyal alan kazandırıldı

Fırat Üniversitesi (FÜ) tarafından kampüs alanı içerisine yeni bir sosyal alan kazandırıldı.

FÜ öğrencilerinin kampüs içerisinde zaman geçirebilecekleri sosyal alanlara bir yenisi daha eklendi. Fırat Üniversitesi SKS Daire Başkanlığı tarafından Rektörlük kampüsünde yapılan Fırın Kafenin açılışı gerçekleştirildi. Öğrencilerin, akademik ve idari personelin ihtiyaçlarını karşılayacak olan kafe Rektörlük Kampüsü Murad Camisi’nin altında açıldı.

Düzenlenen fırın kafenin açılışına; FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bilal Üstündağ, Prof. Dr. Soner Özgen, Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Fakülte Dekanları, MYO ve Yüksekokul Müdürleri, FÜ Kadınlar Kolu Başkanı Hülya Göktaş ve yönetim kurulu üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin her zaman faydalanabileceği çok temiz ve ferah bir yer açıldığını belirten Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, işletmenin üniversiteye ve şehre hayırlı olmasını diledi.