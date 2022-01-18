FÜ’den gazeteciler gününe özel Harput müziği konseri

Fırat Üniversitesi (FÜ), 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Harput müziği konseri düzenledi.

Elazığ’daki gazeteciler onuruna FÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünün organizasyonuyla FÜ Devlet Konservatuvarı tarafından Harput müziği konseri düzenlendi. FÜ tarihinde ilk defa gazeteciler onuruna gerçekleştirilen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Vali Yardımcısı Hasan Ali Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, gazeteciler ve aileleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “Gazetecilerimiz onuruna bir etkinlik düzenlemek istedik. Özellikle bu etkinliğin Harput müziği içermesini istedik ki bu önemli kültürel değerlerimizi unutmayalım ve nesilden nesle aktarabilelim. Harput müziğine elimizden geldiği kadarıyla sahip çıkmaya devam edeceğiz. Oldukça önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Bizim kapılarımız sizlere sonuna kadar açık. Şehrimize ve üniversitemize destek sağlayan tüm gazetecilerimize teşekkür ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyorum” dedi.

Daha sonra FÜ Devlet Konservatuvarı akademisyenlerinden ve öğrencilerinden oluşan koro sahne aldı. Harput müziğinden birbirinden güzel eserler gazeteciler için seslendirildi.