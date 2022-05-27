FÜ’de uçurtma ve çocuk şenliği düzenlendi

Fırat Üniversitesinde (FÜ), Fırat Fest etkinlikleri çerçevesinde uçurtma ve çocuk şenliği düzenlendi.

Fırat Fest etkinlikleri çerçevesinde FÜ, Elazığ Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle uçurtma ve çocuk şenliği düzenlendi. FÜ şenlik alanında düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Sinan Akpınar, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Düzenlenen etkinlikte çocukları eğlendirmek adına 100 uçurtma, pamuk şeker ve mısır dağıtıldı. Ayrıca halat çekme yarışması ve el baskısı oyunlarıyla çocuklar şenliğin tadını çıkardı. Etkinlikte Eğitim Fakültesi öğrencileri çocuklarla yakından ilgilendi. Şenliğe katılan çocuklar, etkinliği çok sevdiklerini belirtirken, öğretmenleri ise etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.