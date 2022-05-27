banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Merve Ergün iddialara cevap verdi
Merve Ergün iddialara cevap verdi
Bakan açıkladı; öğretmenler bu tarihlerde izinli sayılacak
Bakan açıkladı; öğretmenler bu tarihlerde izinli sayılacak
Rusya, 5 Hırvat diplomatı sınır dışı etti
Rusya, 5 Hırvat diplomatı sınır dışı etti
Volkan Demirel dönemi sona erdi
Volkan Demirel dönemi sona erdi

FÜ’de uçurtma ve çocuk şenliği düzenlendi

Fırat Üniversitesinde (FÜ), Fırat Fest etkinlikleri çerçevesinde uçurtma ve çocuk şenliği düzenlendi.

ELAZIĞ 27.05.2022, 16:31
FÜ’de uçurtma ve çocuk şenliği düzenlendi

Fırat Üniversitesinde (FÜ), Fırat Fest etkinlikleri çerçevesinde uçurtma ve çocuk şenliği düzenlendi.

Fırat Fest etkinlikleri çerçevesinde FÜ, Elazığ Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle uçurtma ve çocuk şenliği düzenlendi. FÜ şenlik alanında düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Sinan Akpınar, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Düzenlenen etkinlikte çocukları eğlendirmek adına 100 uçurtma, pamuk şeker ve mısır dağıtıldı. Ayrıca halat çekme yarışması ve el baskısı oyunlarıyla çocuklar şenliğin tadını çıkardı. Etkinlikte Eğitim Fakültesi öğrencileri çocuklarla yakından ilgilendi. Şenliğe katılan çocuklar, etkinliği çok sevdiklerini belirtirken, öğretmenleri ise etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yorumlar (0)
27°
açık