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FÜ’de siperlik maske üreten ekibe teşekkür belgesi

ELAZIĞ FIRAT ÜNİVERSİTESİNDE KORONA VİRÜSÜNE KARŞI GÖNÜLLÜ SİPER ÜRETİMİNDE GÖREV ALANLARA REKTÖRDEN DEMİRDAĞ TEŞEKKÜR BELGESİ VERDİ.

FÜ’de siperlik maske üreten ekibe teşekkür belgesi

ELAZIĞ FIRAT ÜNİVERSİTESİNDE KORONA VİRÜSÜNE KARŞI GÖNÜLLÜ SİPER ÜRETİMİNDE GÖREV ALANLARA REKTÖRDEN DEMİRDAĞ TEŞEKKÜR BELGESİ VERDİ.

29 Nisan 2020 Çarşamba 12:33
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FÜ’de siperlik maske üreten ekibe teşekkür belgesi

Fırat Üniversitesinde (FÜ) korona virüsüne karşı gönüllü siperlik maske üretiminde görev alanlara teşekkür belgesi verildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da korona virüsüne karşı mücadele devam ediyor. Bu kapsamda Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından gönüllü olarak siper üretmeye başladı. 10 bin den fazla üretilen bu siperler sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri olmak üzere ülkenin dört bir yanına gönderildi. Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ’da üretimi sırasında görev alan Akademik, idari personellerle, gönüllü öğrencilere teşekkür belgisi verdi.

Salgın sürecinde yoğun mesai harcadıklarını aktaran FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, “Sağlık personeli ve güvenlik güçlerini hastalıktan koruma adına Mühendislik Fakültesi personel ve öğrencilerinin önemli bir katkı sağladılar. Üretilen 10 bini aşkın siperli maskeden yaklaşık 4 bin tanesini ilimizdeki sağlık personeline ücretsiz dağıttıklarını, bu süreçte başta Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Doç. Dr. Oğut Yakut ve emeği geçen akademik ve idari personel ile gönüllü öğrencilere teşekkür ederim” dedi.

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