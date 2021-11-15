FÜ’de 23 bin fidan toprakla buluşturuldu

Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörlük Kampüsüne öğrenciler tarafından 23 fidan dikildi.

Türkiye’nin en yeşil kampüslerinden birine sahip olan FÜ, geleceğe nefes olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Harput Yerleşkesinde 23 bin fidan toprakla buluşturulurken bu kez Rektörlük Kampüsünde 23 bin fidan öğrencilerin katıldığı törenle toprakla buluşturuldu.

Ağaçlandırma etkinliği ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü olarak ilan etmesiyle FÜ olarak Orman Bölge Müdürlüğü ile birlikte her öğrenciye bir fidan etkinliği kapsamında Harput Yerleşkesinde ve Rektörlük Kampüsünde ayrı ayrı 23’er bin fidanı toplamda 46 bin fidanı toprakla buluşturduk. Amacımız hem FÜ’yü Türkiye’nin en yeşil kampüsü haline gelmesini hem de Elazığ’a temiz bir nefes aldırmak“ dedi.

Gerçekleştirilen etkinlikte FÜ akademik ve idari personelleriyle öğrenciler tek tek fidan dikti.