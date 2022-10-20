FÜ’de 2. Ulusal Ve Uluslararası Katılımlı Öğrenci Kongresi düzenlendi

Fırat Üniversitesi’nde (FÜ) Ulusal Ve Uluslararası Katılımlı Öğrenci Kongresi düzenlendi.

FÜ Uluslararası Veteriner Öğrencileri Topluluğu (IVSA ELAZIĞ) tarafından ‘Enlerin Yanında Köşeni Kap’ konulu 2. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Öğrenci Kongresi düzenlendi. Mustafa Temizer Konferans Salonunda yapılan kongreye, FÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Üstündağ, Tarım İl Müdürü Ali Kılıç, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çalıcıoğlu, Türkiye Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, IVSA Elazığ Öğrenci Topluluğu Danışman Hocası Prof. Dr. Pınar Tatlıseven, yurt içi ve yurt dışından veteriner fakültesi öğrencileri, öğretim üyeleri ve davetliler katıldı.

FÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Üstündağ düzenlenen geniş katılımlı uluslararası kongreye ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek kongrenin başarılı geçmesi temennisinde bulundu.