FÜ spor müsabakalarında 11’inci oldu

Elazığ Fırat Üniversitesi 2021-2022 arasında 208 üniversitenin katıldığı spor müsabakalarında 11’inci olarak büyük başarı elde etti.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 2021-2022 sezonu madalya sıralamasını açıkladı. Fırat Üniversitesi spor müsabakalarında toplamda 47 madalya alarak 208 üniversite arasında 11. oldu. Akademik alandaki başarı sıralamasını yükselten Fırat Üniversitesi spor müsabakalarında da oldukça önemli bir başarıya imza attı. Düzenlenen spor müsabakalarında Fırat Üniversitesi 13 altın, 16 gümüş ve 18 bronz madalya aldı. Toplamda 47 madalya alan Fırat Üniversitesi 208 üniversite arasında en fazla madalya alan 11’inci üniversite olarak önemli bir başarı elde etmiş oldu.

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, ’’Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen organizasyonla 2021 - 2022 sezonunda çeşitli branşlarda başarı sağlayarak madalya almaya hak kazanan öğrencilerimizi, yöneticilerimizi ve antrenörlerimi tebrik ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.