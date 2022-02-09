F.Ü. Rektörü Göktaş’tan özel çocuklara doğum günü sürprizi

Elazığ Fırat Üniversitesi Rektörü Fahrettin Göktaş, halk eğitim merkezinde öğrenim gören 2 özel öğrencinin doğum günü olması sebebiyle pasta kesip doğum günlerini kutladı.

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü ile Elazığ Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde yürütülen özel eğitim gereksinimi olan çocuklar için açılan kursu sürüyor. Kurs merkezinde incelemelerde bulunan Fırat Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, halk eğitim merkezinde öğrenim gören 2 özel çocuğun doğum günü olması sebebiyle pasta kesip doğum günlerini kutladı. Engelli öğrencilerle bir süre sohbet eden Rektör Göktaş, daha sonra öğrencilere hediyeler taktim ederek merkez hakkında bilgi aldı.

Açıklamalarda bulunan Fırat Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hatice Eröksüz, “Fırat Üniversitesi Engelliler Araştırma Merkezi diğer tüm kamu kurumlarına engelliler için her konuda destekçi oluyor. Bugün de özel gereksinim isteyen öğrencileri ziyaret edildi ve doğum günü olan özel çocuklarımız için bir etkinlik düzenledik” dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar ise “Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Fırat Üniversitesi Rektörlüğü işbirliği içerisinde özel eğitim gereksinimi olan çocuklar için bir kurs açtık ziyaretlerinden ötürü Rektör Prof. Dr. Göktaş ve yöneticilerine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Ziyarete, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş’ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bilal Üstündağ, Prof. Dr. Soner Özgen, Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hatice Eröksüz ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar katıldı.