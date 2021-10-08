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FÜ Rektörü Göktaş, Teknofest’ten başarılarla dönen Roket takımı ile bir araya geldi

Elazığ Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Teknofest 2021 Roket Yarışması’nda Türkiye ikinciliği ödülü ve ’En İyi Takım Ruhu Ödülü’ alan Roket takımı ile bir araya gelerek, ekibi tebrik etti.

ELAZIĞ 08.10.2021, 14:47
FÜ Rektörü Göktaş, Teknofest’ten başarılarla dönen Roket takımı ile bir araya geldi

Elazığ Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Teknofest 2021 Roket Yarışması’nda Türkiye ikinciliği ödülü ve ’En İyi Takım Ruhu Ödülü’ alan Roket takımı ile bir araya gelerek, ekibi tebrik etti.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı himayesinde olan ve Fırat Üniversitesi’nin desteklediği İpekyolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi’ni ziyaret ederek, Teknofest 2021 Roket Yarışması’nda Türkiye ikinciliği ödülü ve ’En İyi Takım Ruhu Ödülü’ alan Roket takımını tebrik etti. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Rektör Göktaş, daha sonra öğrencilerin hazırladığı roketin üzerine imzasını attı.

Rektör Prof. Dr. Göktaş ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz, İpekyolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi ile ilgili İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Okubay’dan bilgiler alarak, çalışmalarında başarılar diledi.

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