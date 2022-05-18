FÜ proje önerisi en fazla kabul edilen 5’inci üniversite oldu

Fırat Üniversitesi (FÜ) öğrencileri tarafından sunulan 217 projeden 108’i kabul edildi. Bu sonuçla FÜ, Türkiye’de en fazla proje önerisi kabul edilen 5’inci üniversite oldu.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’na Fırat Üniversitesi damga vurdu. ‘2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’ 2021/2 dönemi çerçevesinde yapılan başvuruların destek sonuçları açıklandı. FÜ öğrencileri tarafından sunulan 217 projeden 108’i kabul edildi. FÜ bu sonuçla, Türkiye’de en fazla proje önerisi kabul edilen 5. üniversite oldu. Birim bazlı değerlendirmede Fen Fakültesi 18 proje ile birinci olurken Mühendislik Fakültesi 17 proje ile ikinci, Sağlık Bilimleri Fakültesi ise 16 proje ile üçüncü oldu.

Hedeflerinin Türkiye’deki 20 araştırma üniversitesinden biri olarak Ar-Ge ve proje kültürünü tabana yaymak olduğunu dile getiren FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “Elde edilen başarıdan dolayı öğrencileri ve danışman akademisyenleri kutluyorum. Bu dönem için en fazla projesi kabul edilen fakülteye ve meslek yüksekokuluna maddi ödül olarak altyapı projesi desteği vereceğiz. İlerleyen dönemde ödül miktarını arttırarak oluşturulacak rekabet ortamıyla daha fazla proje kazanımını sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.