FÜ, mühendislik alanında Türkiye’de 6’ıncı oldu

Fırat Üniversitesi (FÜ) mühendislik alanında Türkiye’de 6. sırada yer alırken, dünyada ise 581. sırada yer aldı.

ABD merkezli Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşu ve Haber Dergisi, dünyanın en iyi üniversiteleri 2023 sıralamasını açıkladı. Üniversiteler, Web of Science veri tabanındaki küresel/bölgesel araştırmalarda saygınlık, yayın, kitap, konferans sayıları, yayınlara yapılan atıflar, uluslararası işbirliği gibi 13 kritere göre sıralandı. 2023 sıralamasında 90’ı aşkın ülkeden bin 700’ün üzerinde yükseköğretim kurumu yer aldı. Buna göre FÜ, mühendislik alanında Türkiye’de 6. sırada yer alırken, dünyada ise 581. sırada yer aldı.

FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "FÜ’nün mühendislik alanında kendini ispatlayan bir üniversite. Açıklanan her araştırmada da bu görünüyor. Üniversitemizin mühendislik alanındaki bu yükselişi, Araştırma Üniversitesi seçilen FÜ için gurur kaynağıdır. Geçen yıla göre sıralamamızı iki basamak yükseltmiş olmamız nedeniyle değerli akademisyenlerimizi tebrik ediyorum. Üniversitenin bu yükselişinin her alanda devam edeceğine yürekten inanıyorum” dedi.