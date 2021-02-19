FÜ ile Orman Bölge Müdürlüğü arasında iki protokol imzalandı

Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörlüğü ile Orman Bölge Müdürlüğü arasında iki protokol imzalandı.

FÜ ile Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü arasında iki protokol imzalandı. Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine, FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bilal Üstündağ, Prof. Dr. Soner Özgen ile FÜSEM Müdürü Doç. Dr. İlyas Somunkıran katıldı. Protokoller ile FÜSEM de düzenlenen İHA eğitimlerinden Orman Bölge Müdürlüğü’nde görevli personelin yüzde 50 indiriminden faydalanması ile FÜ tarafından ağaçlandırılması planlanan alanların arazi hazırlığı, toprak işleri, fidan dikimi ve ihata işlerinin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılması kararlaştırıldı.

İmzalanan protokollerin her iki tarafa da hayırlı olmasını dileyen FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “İmzalanan protokolle, FÜSEM de düzenlenecek olan İHA-0 ve İHA-1 eğitimlerinde Orman Bölge Müdürlüğü personeline yüzde 50 indirim uygulamış olacağız. Diğer protokolle de üniversitemizin iki kampüsü bulunuyor. Rektörlük kampüsü ile Malatya yolundaki Harput kampüsümüz. Bu kampüslerimizin daha yeşil olması açısından Orman Bölge Müdürümüzle görüştük. Her iki kampüsümüzün uygun yerlerine ağaç dikmeyi planlıyoruz. Üniversitemiz kampüslerine bu yıl içerisinde 46 Bin ağaç dikmeyi hedefliyoruz. Protokollerin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.