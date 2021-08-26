FÜ ile İl Özel İdaresi arasında protokol imzalandı

Elazığ’da Fırat Üniversitesi (FÜ) ile İl Özel İdaresi arasında mesleki eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

FÜ Sosyal Bilimler MYO ile Elazığ İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü arasında Sosyal Bilimler MYO Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü ve Turizm ve Otel İşletmeciliği ile Aşçılık Programı‘nda eğitim gören öğrencilere staj imkanı ile öğrencilere yarı zamanlı çalışma desteğini içeren mesleki eğitim işbirliği protokolü imzalandı. Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine, FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Murat Okubay, İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Gür, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Üstündağ ile Sosyal Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Taner Şengün katıldı.

İmzalanan protokol, Sosyal Bilimler MYO Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü ve Turizm ve Otel İşletmeciliği ile Aşçılık Programı öğrencilerinin zorunlu stajlarını yapabilmeleri ve mezuniyet sonrası idare istediği takdirde öğrencilere yarı zamanlı çalışma önceliği sağlayabilmeye yönelik olarak öğrencilerin İl Özel İdaresi bünyesinde faaliyet gösteren sosyal tesislerde zorunlu stajlarını yapmalarını içeriyor.