FÜ Hastanesi çalışanlarına temel ve ileri yaşam desteği eğitimi verildi

Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesinde görevli personele temel ve ileri yaşam desteği eğitimi verildi.

FÜ Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik temel ve ileri yaşam desteği eğitim verildi. Eğitimde Hastane Genel Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Ateşçelik, tarafından uygulamalı olarak bilgiler verildi. Hastanenin konferans salonunda gerçekleştirilen eğitime çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Yaşam destek eğitimin de kalbin ve solunumun durması gibi acil vakalarda sağlık çalışanlarının yapması gereken uygulamaları sıralayan Dr. Metin Ateşçelik, “İnsanlar da kalp durması veya nefes alamama gibi durumlarda, en geç dört dakika içerisinde müdahale edilmesi gerekiyor. Kalp durmasından kaynaklanan ölümlerin büyük oranındaki sebebin yaşam destek uygulaması yapılmamasından kaynaklanıyor. Öncelikle çevrede doktor, hemşire veya bir sağlık çalışanı varsa onlardan yardım istenmesi gerekiyor. Eğer yoksa ambulans ve sağlık ekipleri gelene kadar hastanın hayatta kalabilmesi için, yaşam desteğinin uygulanması lazım. Bu uygulamayı yapmadan önce kendi güvenliğimizi, sonra çevre ve hasta güvenliğinin sağlanması gerekiyor” dedi.