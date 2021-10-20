FÜ Hastanesi çalışanlarına meslek hastalıkları semineri

Elazığ’da Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesi çalışanlarına meslek hastalıkları hakkında eğitim semineri verildi.

FÜ Hastanesi konferans salonunda düzenlenen eğitime, çok sayıda hastane çalışanı katıldı. FÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burkay Yakar tarafından FÜ Hastanesi çalışanlarına meslek hastalıklarının önemi ile ilgili eğitim semineri verildi. Çalışma hayatının insan yaşamının vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirten Doç. Dr. Burkay Yakar, "İnsanlar, günlerinin büyük bir kısmını ve günün en aktif zamanını çalışma ortamlarında geçiriyor. Her ne kadar çalışma ortamları hayatımızın bir parçası olsa da çalışanın sağlığını bozacak tehlike ve riskler taşıması nedeniyle bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığı etkileyebiliyor. İnsanların çalıştıkları işe özgü olarak bazı hastalık ve rahatsızlıklar açısından risk altında olabiliyor. Bireylerin çalışma ortamındaki riskler nedeniyle ortaya çıkan meslek hastalıklar, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından çalışılan işe özgü bir neden sonuç, etki tepki ilişkisinin ortaya konabildiği hastalıklar grubu olarak tanımlanıyor" dedi.