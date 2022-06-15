banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Fauci, korona virüse yakalandı
Fauci, korona virüse yakalandı
TRT Balkan yayın hayatına başladı
TRT Balkan yayın hayatına başladı
Borsada halka arzlar artmaya devam ediyor
Borsada halka arzlar artmaya devam ediyor
Bal üretiminde rekolte beklentisi arttı
Bal üretiminde rekolte beklentisi arttı

FÜ fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı

Fırat Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü ve İletişim Fakültesi tarafından ortaklaşa düzenlenen ’Fırat Üniversitesi Kampüs Hayatı’ konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı.

ELAZIĞ 15.06.2022, 14:57
FÜ fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı

Fırat Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü ve İletişim Fakültesi tarafından ortaklaşa düzenlenen ’Fırat Üniversitesi Kampüs Hayatı’ konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Fırat Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü ve İletişim Fakültesi tarafından ortaklaşa düzenlenen ’Fırat Üniversitesi Kampüs Hayatı’ konulu fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı. 38 katılımcının başvurduğu yarışmada 153 fotoğraf birinci olmak için kıyasıya yarıştı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, birincilik, ikincilik, üçüncülük, 2 mansiyon ve jüri özel ödülü ile 20 adet sergileme almaya hak kazanan eserler açıklandı.

Karışmayı, kazanan öğrencilerin ödüllerinin ilerleyen günlerde verileceği aktarıldı.

Yorumlar (0)
21°
açık