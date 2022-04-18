FÜ Eğitim Fakültesi akretide edildi

Fırat Üniversitesi (FÜ) Eğitim Fakültesi, akreditasyon belgesi almaya hak kazandı.

FÜ Eğitim Fakültesi’ndeki sınıf öğretmenliği, fen bilgisi öğretmenliği, türkçe öğretmenliği ve resim-iş öğretmenliği bölümlerinin akredite edilmesi için EPDAD’a başvuru yapıldı. Bir süredir akreditasyon süreci devam eden Eğitim Fakültesi’yle ilgili EBDAD kararını açıkladı. Uluslararası kalitede eğitim veren FÜ Eğitim Fakültesi oldukça önemli bir başarıya imza atarak fakültedeki başvuru yapılan dört bölüm, Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından akredite edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “Eğitim Fakültemizdeki sınıf öğretmenliği, fen bilgisi öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği ve resim iş öğretmenliği bölümlerinin akredite edilmesi için Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ne başvuruda bulunmuştuk. Yapılan incelemeler neticesinde başvuru yaptığımız dört bölümün de akredite edilmesine karar verildi. Kalite odaklı bakış açımızı daha iyi noktalara taşımaya gayret gösterip Araştırma Üniversitesi seçilen üniversitemizde her alanda eğitim kalitesini artırmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu başarının sağlanmasında emeği geçen fakülte yönetimimiz, kıymetli akademik ve idari personelimizi yürekten kutluyorum” dedi.