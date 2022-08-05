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FÜ 9 alanın 4’ünde Türkiye’de ilk 5’e girdi

Fırat Üniversitesi Akademik Performansa Göre Üniversitesi Sıralaması’nda (URAP) Türkiye’deki üniversiteler arasında 4 alanda ilk 5’e, 3 alanda ilk 10’a, 2 alanda ise ilk 30’a girme başarısını gösterdi.

ELAZIĞ 05.08.2022, 10:54
FÜ 9 alanın 4’ünde Türkiye’de ilk 5’e girdi

Fırat Üniversitesi Akademik Performansa Göre Üniversitesi Sıralaması’nda (URAP) Türkiye’deki üniversiteler arasında 4 alanda ilk 5’e, 3 alanda ilk 10’a, 2 alanda ise ilk 30’a girme başarısını gösterdi.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren URAP’ın 2021-2022 alan sıralamaları açıklandı. Dünya genelinde 3 bin üniversiteyi, bilim alanlarına göre sıralayan yükseköğretim derecelendirme kurumunun, 2021-2022 sıralamasında, FÜ 9 kategoride yer aldı. URAP dünya alan sıralamasında FÜ oldukça önemli bir başarıya imza atarak önceki yıllara göre başarı sıralamasını önemli oranda yükseltti. Toplamda listede 9 alanda yer alan FÜ, Türkiye’deki üniversiteler arasında 4 alanda ilk 5’e, 3 alanda ilk 10’a 2 alanda ise ilk 30’a girme başarısını gösterdi.

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