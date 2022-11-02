FÜ 3 alanda dünyada ilk 500 üniversite arasında yer aldı

2022 yılı içerisinde çeşitli uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından yapılan değerlendirmelerde dünyadaki ilk bin üniversite arasına girme başarısını gösteren FÜ, Times Higher Education (THE) tarafından yapılan alan bazlı değerlendirme sonucunda 5 alanda dünyada ilk bin üniversite arasında yer alırken 3 alanda ise dünyadaki ilk 500 üniversite arasında yer alma başarısını gösterdi. FÜ bilgisayar bilimleri alanında dünyada ilk 301-400 aralığında yer alırken Türkiye’de İstanbul Teknik Üniversitesi’nden sonra 2. sırada yer aldı. Fizik alanında dünyada 301-400 aralığında yer alan FÜ, Türkiye’de 2. sırada yer aldı. Mühendislik alanında da başarısını sürdüren üniversite dünyada ilk 401-500 üniversite arasında yer alırken Türkiye’de ilk 11 üniversite arasına girdi.

Bu gururun bütün üniversite ailesine ait olduğunu aktaran Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Bu başarı, uluslararası alanda hem üniversitemizin hem de Elazığ’ın görünürlüğüne önemli katkılar sunuyor. Özellikle yabancı uyruklu nitelikli öğrenciler Elazığ’a ve FÜ’ye kazandırılmasını sağlayacak. Elde edilen başarılardan ötürü akademisyenler başta olmak üzere FÜ ailesini tebrik ediyorum. Bu güzel sonuç, üniversitemize ve Elazığ’a hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.