FÜ 2022-2023 akademik yılı açılış töreni yapıldı

Atatürk Kültür Merkezinde yapılan açılış törenine, Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Jandarma Alay Komutanı Albay Murat Evren, Emniyet Müdürü Celal Sel, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Piyano konseri ile başlayan açılış töreninde Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nino Kvatchantıradze birbirinden güzel eserler çaldı.

Akademik yıl açılış töreninde konuşan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden bir olan Fırat Üniversitesi’nin yeni akademik yılının açılışını gerçekleştirmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “2022-2023 eğitim-öğretim yılının ülkemiz, ilimiz, öğrencilerimiz, aileleri ve bütün personelimiz için faydalı ve hayırlı olmasını diliyorum. Üniversitemizde artık sadece yurt içinden değil yurt dışından da öğrenciler eğitim almaktadır. Cumhurbaşkanımızın ‘Gönül coğrafyamız ile bağlarımızı güçlendirmek gerekir’ önerisi doğrultusunda üniversitemiz 17 farklı ülkeden toplamda 1940 misafir öğrenciyi bünyesine katmıştır. Elazığ ve üniversitemiz bize duyulan güveni boşa çıkarmamak için yurt dışından gelen öğrencileri ‘yabancı öğrenci’ değil, ‘misafir öğrenci’ olarak benimsemekte ve Türk milletinin misafirperverliğini onlara hissettirmek için yoğun çaba sarf etmektedir. Amacımız önümüzdeki yıllarda bu sayıyı arttırmaktır. Fırat üniversitesi ön lisans, lisans ve lisansüstü seviyelerde olmak üzere bütün akademik disiplinlerde eğitim-öğretim faaliyetlerine katkıda bulunan ve bilimsel araştırma faaliyetlerini sürdüren 424 profesör, 222 doçent, 335 doktora öğretim üyesi, 263 öğretim görevlisi, 679 araştırma görevlisi olmak üzere toplam bin 943 akademik personelle sahiptir. Akademik personel sayısı açısından üniversitemiz Doğu ve Güneydoğu Anadolu Belgelerinde 2. büyük üniversitedir. Üniversitemizde ayrıca 3 bin 717 civarında idari ve destek personeli görev yapmaktadır. Akademisyenlerimiz son iki yılda yapılan dünyanın en başarılı bilim insanları listesinde de Elazığ ve üniversitemiz için gurur vesilesi olmuştur. Stanford Üniversitesi tarafından çeşitli bilimsel kriterlerin hesaplanmasıyla 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında dünyadaki bilim insanları arasından ilk yüzde 2’lik dilime giren listede 2020 yılında 30 ve 2021 yılında ise 42 bilim insanımız yer almıştır. Bu sıralamada Fırat Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesinden sonra Türkiye’de hem 2020 yılında hem de 2021 yılında 2. sırada yer almıştır. Bütün bu başarıları nedeniyle akademisyenlerimize teşekkür ediyor ve onlarla gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ülkelerde üniversiteler iki guruba ayrılmıştır. Verdikleri eğitimin kalitesi, yaptıkları bilimsel araştırmaların sayısı ve kalitesi ile topluma sundukları hizmetler açısından en iyi üniversiteler Araştırma Odaklı Üniversiteler, diğer üniversiteler ise Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler olarak adlandırılmıştır. Fırat Üniversitemiz bu çerçevede 209 üniversite arasında en iyi 20 üniversite arasına girerek ‘Araştırma Üniversitesi’ unvanını almıştır. 2022-2023 eğitim-öğretim yılının insanlığa, milletimize, bölgemize, eğitim camiasına, akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Program Fırat Üniversitesinde akademik unvan alan öğretim üyelerine protokol üyeleri tarafından profesör beratlarının verilmesi sona erdi.