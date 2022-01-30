banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
ABD’de “Bombogenesis” alarmı
ABD’de “Bombogenesis” alarmı
Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ'dan ilk mesaj!
Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ'dan ilk mesaj!
Palandöken: “En fazla elektriği esnaf ödüyor”
Palandöken: “En fazla elektriği esnaf ödüyor”
Hurda araçlar toplatılıyor
Hurda araçlar toplatılıyor

“Fransız askısına ilgi her geçen gün artıyor”

Dalmış Beauty Estetik ve Güzellik Merkezi sorumlusu ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, son dönemlerde Fransız askısı işlemine yoğun bir talebin olduğunu belirterek işlemle ilgili önemli uyarılarda bulundu.

ELAZIĞ 30.01.2022, 14:15
“Fransız askısına ilgi her geçen gün artıyor”

Dalmış Beauty Estetik ve Güzellik Merkezi sorumlusu ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, son dönemlerde Fransız askısı işlemine yoğun bir talebin olduğunu belirterek işlemle ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Fransız akısı konusunda bilgi veren Dalmış Beauty Estetik ve Güzellik Merkezi sorumlusu ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, son zamanlarda bu uygulamanın sıklıkla tercih edildiğini ifade etti. Fransız askısı yaptırırken dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi veren Dalmış, “Günümüzde tıbbi olarak pek çok yüz germe işlemleri uygulanır. Son zamanların trend yüz germe yöntemlerinden biriside Fransız askısı yöntemidir. Ameliyatsız olarak yüz gerilmesi sağlanır. Böylece daha sağlıklı olarak yüz germe işlemleri sağlanmış olur. Genel olarak Fransız askısı yönteminde iç bölümlerinde polyester kullanılır. Dış bölümlerinde ise cildin genel yapısına uygun olan silikon çeşitleri kullanılır. Fransız askısı yöntemi tıbbi bir uygulamadır. Bu yüzden de uzmanlar tarafından uygulanması önerilir. Özelliklede Fransız askısı yöntemine karar vermeden önce; bir uzmana danışılması önerilir. Böylece yüzünüz için uygun zaman diliminde Fransız askısı işlemleri uygulanır. Fransız askısı günümüzün güvenilir yüz germe yöntemlerinden birisidir. Bu yüzden de sıklıkla tercih edilen bir yüz germe yöntemidir. Yüz germe işlemlerinde popüler olan Fransız askısının uygulanma işlemleri pratiktir. Lokal anestezi ile birlikte Fransız askısı işlemlerine başlanır. Uygulama da yüzün daha genç görünmesi için işlemler sağlanır. Fransız medikal olarak bilenen ipler uygulama bölgelerine yerleştirilir. Uygulamada kulak bölgesinden ciltte ki deri kısımlarının altındaki yerlere Fransız ipler bırakılır. Genel olarak işlemin uygulandığına dair izler saç bölgesinde kalır. Böylece uygulama izleri saklanmış olur. Dışarıdan bir kişi Fransız uygulama işleminin yapıldığını anlamaz. Operasyon ise yaklaşık olarak bir saat kadar sürer. Fransız uygulamasında kişinin yüz bölgesindeki simetri düzeni sağlanmış olur. Böylece yüz germe işleminde orantı sağlanmış oluyor. Genel olarak Fransız askısına olan ilgi günden güne yoğunlaşmaktadır. Bu yüzden de Fransız askısı uygulaması sonrası süreç için dikkat edilmesi gerekenler ön planda yer alıyor. Fransız askısı sonrasında dikkatli olunması gereken durumlar şunlardır cilt masajlarına uzun bir süre ara verin. En az çene bölgesinde hareket yapmaya çalışın. Yüz yıkama işlemlerinde aşağıya doğru yıkamamaya özen gösterin. Uygulama sonrası ilk hafta yüz üstü uyumayın. Bir hafta dinlenme izni kullanın” dedi.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11