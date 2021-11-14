Fırat Üniversitesi’nden tren yolculuğu ve Palu gezisi

Fırat Üniversitesi (FÜ), tren yolculuğu ve Palu gezisi etkinliği düzenledi.

FÜ, öğrencilerine Elazığ’ı adım adım tanıtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Keban Baraj Gölüne feribot gezisi düzenleyen üniversiteni bu defaki durağı tarihin doğayla buluştuğu Palu ilçesi oldu. Her biri aynı turizm elçisi olan öğrenciler, Palu ilçesine trenle yolculuk yaptı. Sonbaharın oluşturduğu renk cümbüşü içerisinde tren yolculuğu yapan öğrenciler, FÜ Devlet Konservatuvarı tarafından hazırlanan canlı müzik dinletisinde de vagonların içerisinde gönüllerince eğlendi. Palu Tren Garında mehteran takımı tarafından karşılanan öğrenciler, ilçe merkezini de yine mehteran takımı eşliğinde gezdi.

İlçe merkezinde öğrencileri, Palu Kaymakamı Tayfun Deli, Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım ve Palu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Fadıl Ülgen karşıladı. Kaymakam Tayfun Deli, Belediye Başkanı Bekir Yıldırım ve Dernek Başkanı Fadıl Ülgen öğrencileri ilçede ağırladıklarından dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek ilçe hakkında kısa bilgi verdi.

Fırat Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Yılmaz ise başlatılan kültürel gezilerle öğrencilerin moral ve motivasyonlarını artırmanın yanı sıra birçok güzelliği barındıran Elazığ’ı tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.