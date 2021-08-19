Fırat Üniversitesi’nde proje eğitimi

Elazığ’da Fırat Üniversitesi tarafından proje eğitimi verildi.

Fırat Üniversitesi tarafından “Mühendislik Alanında Çok Disiplinli ve Endüstriyel Üretime Yönelik Tübitak Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi” etkinliği düzenlendi. Fırat Teknokent’te düzenlenen programa, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Akpınar, Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Erhan Akın, Proje Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Karaköse, proje eğitmenleri ve akademisyenler katıldı.

Araştırma üniversitesi olmanın en önemli ayaklarından birinin proje yapmak olduğunu belirten Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş “İki noktaya değinmek istiyorum. Birincisi biliyorsunuz, YÖK üniversiteleri artık çeşitli gruplara ayırıyor. Bunların en önemlilerinden birisi araştırma üniversiteleri. Tematik ve Bölgesel Kalkınma Üniversiteleri. Gruplandırmada da üniversiteleri kendi arasında yarıştırıyor. Üniversitelerin dünya sıralaması açıklandı. İstanbul üniversitesi ilk 500’ün içerisinde ama genel olarak baktığınızda aslında şu anda YÖK tarafından araştırma üniversitesi olarak tescillenen üniversitelerin tamamında ilk binin içerisinde. Demek ki aslında bu YÖK’ün yapmış olduğu bu değerlendirme aynı zamanda dünya üniversitesi sıralamasında da bir nevi tescillenmiş oluyor. Yani YÖK aslında güzel bir süreç yürütüyor. Araştırma üniversitesi olmanın en önemli ayaklarından birisi de proje yapmaktır. Bana göre de mühendislik demek proje üretmek demektir. Sanayiye üretime katkıda bulunmak demektir. Dolayısıyla bu konu oldukça önemli bir konu” dedi.

Eğitim hakkında bilgi veren Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Akpınar, “Bu eğitimlerden faydalanmanız projeler yapmanız kendinize, fakültenize ve üniversitenize katkı sağlayacaktır. Burada tabi ki sorun endüstriyel, sanayi odaklı bu da güzel bir yaklaşım. Sonuçta projenin hazırlanabilmesi için bir problem lazım. Buradaki probleminde sanayiden gelmesi ya da endüstriyel odaklı olması tabi ki projenin işlevselliğini yaygın etkisini daha da artıracaktır. Sonuçta sanayide olan bir soruna çözüm bulunacaktır. Mühendislik demek artık disiplinler arası çalışma demek bu nedenle de disiplinler arası proje yazmak gerekiyor ve bunda herkesin görev dağılımının belirlenmesi gerekiyor. O nedenle disiplinler arası projeler her zaman daha fazla etkiye sahip oluyor” diye konuştu.

TÜBİTAK 2237-B programı kapsamında desteklenen eğitimin 3 gün süreceği bildirildi.