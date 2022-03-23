Fırat Üniversitesi, lise öğrencilerini ağırladı

Elazığ Şehit Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri meslek tercihlerine yardımcı olması amacıyla Fırat Üniversitesini gezdi.

Fırat’ta bir gün etkinliği kapsamında, Elazığ Şehit Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri meslek tercihlerine yardımcı olması amacıyla Fırat Üniversitesini gezdi. Rektörlük Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü görevlileri nezaretinde Fırat Üniversitesinin çeşitli bölümlerini gezen 55 öğrenci, burada bulunan öğretim üyelerinden çeşitli bilgiler aldı.

Deneysel Araştırmalar Merkezi, Devlet Konservatuvarı, Mühendislik, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerini gezen öğrenciler, üniversite kampüsünü çok iyi bulduklarını ifade ederek, üniversitede okumak istediklerini ve bu amaçla derslerine daha çok çalışacaklarını dile getirdi.