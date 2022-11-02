Fırat Üniversitesi kick boks ve muaythai takım seçmeleri yapacak

Fırat Üniversitesi kick boks ve muaythai takımları için sporcu seçmeleri yapacak.

Salon sporlarında da iddialı olan Fırat Üniversitesi, kick boks ve muaythai takımları için sporcu seçmeleri gerçekleştirecek. 7 Kasım Pazartesi günü saat 12.00’da üniversite çok amaçlı spor salonunda yapılacak olan seçmelerde yetenekli olan öğrenciler takıma kazandırılacak.