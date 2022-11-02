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Fırat Üniversitesi kick boks ve muaythai takım seçmeleri yapacak
Fırat Üniversitesi kick boks ve muaythai takımları için sporcu seçmeleri yapacak.
ELAZIĞ 02.11.2022, 14:26
Fırat Üniversitesi kick boks ve muaythai takımları için sporcu seçmeleri yapacak.
Salon sporlarında da iddialı olan Fırat Üniversitesi, kick boks ve muaythai takımları için sporcu seçmeleri gerçekleştirecek. 7 Kasım Pazartesi günü saat 12.00’da üniversite çok amaçlı spor salonunda yapılacak olan seçmelerde yetenekli olan öğrenciler takıma kazandırılacak.