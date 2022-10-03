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Fırat Üniversitesi kazandı, Aksaray Gençlik kaybetti
Bölgesel Amatör Lig 2. Grup ilk haftasında Elazığ takımları, Kahramanmaraş deplasmanında sahne aldı.
ELAZIĞ 03.10.2022, 12:26
Bölgesel Amatör Lig 2. Grup ilk haftasında Elazığ takımları, Kahramanmaraş deplasmanında sahne aldı.
Bölgesel Amatör Lig 2. Grup ilk haftasında Fırat Üniversitesi ile Aksaray Gençlikspor, Kahramanmaraş deplasmanında sahne aldı. Elbistan ilçe sahasında oynanan maçta Fırat Üniversitesi, Elbistanspor’u 9. dakikada Vedat Taşdemir’in attığı golle 1-0 yendi.
Aksaray Gençlikspor ise Kahramanmaraş İstiklalspor’a 4-0 yenilerek sezona kötü başladı.