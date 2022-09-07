Fırat Üniversitesi, ISIF 22’den madalyalarla döndü
Fırat Üniversitesi, İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’ndan (ISIF’22) madalyalarla döndü.
Fırat Üniversitesi, İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’ndan (ISIF’22) madalyalarla döndü.
Türk Patent ve Marka Kurumu’nun 2016 yılından itibaren her yıl düzenlediği Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası buluş fuarı niteliğindeki ISIF’22, TEKNOFEST çerçevesinde düzenlendi. Fuarda Fırat Üniversitesi, 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya aldı.
Konu hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Fahrettin GÖKTAŞ, “Başarılarından ötürü buluş sahibi akademisyenleri kutluyorum. Yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine üniversite olarak katkı sunmaktan büyük mutluluk duyduk. Madalya alan bütün patentler, üniversitemiz tarafından destekleniyor. Bilginin ticarileşmesi ve ürüne dönüşmesi noktasında patentler, büyük öneme sahip. Son 2 yıl içerisinde çok sayıda patente destek verdik. Üniversite ve Fırat Teknokent olarak akademisyenlere verdiğimiz destekleri sürdüreceğiz” dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0