Fırat Üniversitesi ilk yenilgisini aldı

Bölgesel Amatör Lig 2. Grubun 4. haftasında Fırat Üniversitesi GSK, evinde karşılaştığı maçta Kahta 02 Spor’a 2-1 yenildi.

Bölgesel Amatör Lig gruplarına 4. hafta maçlarıyla devam edildi. 2. Grupta mücadele eden Elazığ takımlarından Fırat Üniversitesi GSK, kendi saha ve seyircisi önünde Kahta 02 Spor’la karşılaştı. Gençlik Merkezi sentetik sahada oynanan maçı 2-1’lik skorla konuk takım kazandı ve Fırat Üniversitesi sezonun ilk yenilgisini aldı. Elazığ’ın bir diğer BAL ekibi Aksaray Gençlikspor ise Adıyamanspor’un sahaya çıkmaması nedeniyle sahadan 3-0’lık hükmen galibiyetle ayrılacak.