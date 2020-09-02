Fırat Üniversitesi, dünyada başarılı üniversiteler arasında
FIRAT ÜNİVERSİTESİNİN HER ALANDA BAŞARILI OLMASI NOKTASINDA ÇALIŞMALARI YOĞUNLAŞTIRACAKLARINI BELİRTEN REKTÖR PROF. DR. FAHRETTİN GÖKTAŞ, BAŞTA ÖĞRETİM ELEMANLARI OLMAK ÜZERE TÜM ÇALIŞANLARIN ÜSTÜN GAYRETLERİYLE BU GELİŞİMİN DEVAM EDECEĞİNİ KAYDETTİ.
Elazığ’da 45 bine yakın öğrencisi bulunan Fırat Üniversitesi (FÜ), dünyada 4 alanda başarılı üniversiteler listesinde yer aldı.
FÜ’den yapılan açıklamada," 2020 yılı Shanghai Ranking Dünya Üniversiteler Akademik alan sıralamaları listesinde Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümü ilk 101-150 arasında yer alırken, Türkiye de ise 1. sırada, Enerji Bilimi ve Mühendisliğinde 301-400 arasında Türkiye de ise ilk 2 arasında, Doğa Bilimleri Alanında Matematikte 301-400 arasında yer alırken Türkiye’de de 2. sırada, yaşam bilimleri alanında Veteriner Fakültesi 201-300 arasında Türkiye de ise 1. sırada yer aldı"denildi.
Her alanda başarılı olunması noktasında çalışmaları yoğunlaştıracaklarını belirten FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, başta öğretim elemanları olmak üzere tüm çalışanların üstün gayretleriyle bu gelişimin devam edeceğini söyledi.
Başta Mühendislik, Veterinerlik ve Fen Bilimleri olmak üzere Türkiye ile dünya sıralamasındaki başarısının kendisini mutlu ettiğini ifade eden Prof. Dr. Göktaş, emeği geçen herkesi kutladığını, yönetim olarak Ar-Ge faaliyetlerine verdikleri desteğin artarak devam edeceğini ifade etti.
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