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Fırat Sefa Öncü, Ofspor’da

Elazığspor’dan alacaklarını gerekçe göstererek yollarını ayıran Fırat Sefa Öncü, TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Ofspor’la anlaşmaya vardı.

ELAZIĞ 07.09.2021, 11:31
Fırat Sefa Öncü, Ofspor’da

Elazığspor’dan alacaklarını gerekçe göstererek yollarını ayıran Fırat Sefa Öncü, TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Ofspor’la anlaşmaya vardı.

Futbola Elazığspor altyapısında başlayan ve transfer yasağı sonrası A takıma çıkarılarak 31 maçta bordo-beyazlı formayı giyen Fırat Sefa Öncü’nün yeni takımı belli oldu. Son iki sezonda 5 gol atarak takıma destek veren ve Elazığ temsilcisi 3. Lig’e düştükten sonra alacaklarını gerekçe göstererek serbest kalan Fırat, TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Ofspor’la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

22 yaşındaki oyuncu forvet bölgesinin yanı sıra sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor.

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