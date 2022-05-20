Fırat Üniversitesi (FÜ) tarafından başlatılan Fırat Fest ile üniversite öğrencileri Elazığ’ı tanıyor.

FÜ tarafından başlatılan ve içerisinde gezi, gösteri, konser ve konferansların yer aldığı Fırat Fest etkinliği çerçevesinde medeniyetlerin merkezi Harput’a, tarihe yolculuk Harput gezisi ve kürsü başı konseri etkinliği düzenlendi. FÜ Rektörlük Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından organize edilen ve Elazığ Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen gezi programına, FÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Sinan Akpınar, İl Müftüsü Selami Aydın, Harput Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat ile 500’e yakın öğrenci katıldı.

Geziye katılan öğrenciler, Pisa Kulesi’nden daha eğri olan Ulu Cami, harcında süt kullanıldığı rivayeti olan Harput Kalesi, Şefik Gül Kültür Evi, Arap Baba Türbesi, Cam Seyir Terası başta olmak üzere tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Programda ayrıca Saruhatun meydanında Elazığ Belediyesi Kürsübaşı Topluluğu ekibi tarafından kürsübaşı konseri düzenlendi.