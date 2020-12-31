Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erol Keleş görevi devraldı

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi olarak atanan Prof. Dr. Erol Keleş, bugün düzenlenen devir teslim töreni ile resmen görevine başladı.

Türkiye’nin ilk Şehir Hastanelerinden olan Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne başhekim olarak atanan Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Keleş resmi olarak görevine başladı. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat’ın da katılımıyla hastanenin konferans salonunda devir teslim töreniyle Prof.Dr. Keleş, görevini devraldı.

Elazığ ve ülkeye hizmet etmek için başarılı çalışmalar yürüteceklerine inandıklarını belirten Prof. Dr. Erol Keleş, “Devlet kurumlarında görev değişimleri bir bayrak yarışı gibidir. Bende devir aldığım, bir başka deyiş ile bana emanet edilen bu görevi, görev yapacağım süre içerisinde en iyi şekilde temsil etme ve ileriye taşıma anlayışı içerisinde olacağım. Yapacağım görev süresince, ciddiyet ve samimiyet ilkeleriyle, koordinasyon ve diyalog içerisinde hareket ederek, bir üyesi olmaktan gurur duyduğum sağlık camiasına, mesleğime, meslektaşlarıma, Elazığ’ımıza ve Ülkeme hizmet etmek için başarılı çalışmalar gerçekleştireceğimize inanıyorum. Özellikle belirtmek isterim ki sağlık hizmeti bir ekip işidir. Bireysel olarak bir başarıdan söz etmek mümkün değildir. Bizlerde bu anlayışla ekibimizle istişareler yaparak eksiklerimizi, ihtiyaçlarımızı tespit edecek ve hızlı bir şekilde bunları giderme noktasında gayret içinde olacağız. Bilindiği üzere Covid-19 pandemisi tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de etkilemiş ve bu süreçte çok sayıda vatandaşımız ile sağlık çalışanlarımız hayatlarını kaybetmiştir.Her zaman olduğu gibi mevcut pandemi koşullarında da yoğun çaba ve fedakârlıklarına şahit olduğumuz kıymetli çalışanlarımızın her daim yanlarında olacak, onların sorunlarıyla da ayrıca ilgileniyor olacağız. Değerli çalışanlarımızın da özveri ve destekleriyle çok güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum"dedi.

"Depremde 80 kişi başvurdu, 79’u taburcu edildi"

İl Sağlık Müdür Prof. Dr. Cahit Polat da yaptığı açıklamada “ Geçtiğimiz günlerde Elazığ’da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde çok şükür can kaybımız yok. İlk etapta depremin oluşturduğu panik havasıyla Elazığ genelinde 80 vatandaşımız çeşitli hastanelerimizde tedavi altına alındı. Bunların 74 tanesini ilk gün ayaktan tedavisi yapıldı ve taburcu edildi. 6 vatandaşımızı da hastanede yatırarak tedavisine devam edilmişti. Şuan itibariyle de 5 kişi daha taburcu edildi ve 1 hastamız serviste tedavisi devam edilmekte. İnşallah onu da en kısa sürede taburcu etmeyi umut ediyoruz. Önemli bir konuya daha değinmek istiyorum, ülkemiz dünyaya örnek olacak bir pandemi süreci yönetmektedir. Biz de yerelde bütün kamu, özel ve üniversite hastaneleri ile iş birliği sayesinde çok başarılı bir süreç yönetmekteyiz. Tüm hastanelerimizde aldığımız tedbirlerle başvuran bütün hastalarımız sorunsuz bir şekilde kabul edilmekte, gerekli tetkikleri tedavileri yapılmakta. Fethi Sekin Şehir Hastanesi açıldığı günden bu yana Elazığ’a ve bölgeye çok kaliteli ve konforlu bir sağlık hizmeti sunmaya devam etmektedir. Elazığ sağlık yöneticileri olarak bu denli devasa sağlık kompleksinin Elazığ ve bölge için ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Buranın idaresinin de o denli çok önemli olduğunun farkındayız ve bunun sorumluluğunu taşıyoruz. Yeni göreve başlayan Prof. Dr. Erol Keleş hocamızla inşallah bundan sonra beraberce Elazığ ve bölgemize çok daha kaliteli, çeşitli, konforlu sağlık hizmeti sunacağımıza en ufak bir şüphem yoktur"ifadelerini kullandı.