Evinin bahçesinde 30 kediye bakan Zahide nineye İl Özel İdare ekiplerinden mama desteği

Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, 30 kediye ev sahipliği yapan 76 yaşındaki Zahide Demir’e mama desteğinde bulundu.

Elazığ’ın Keban ilçesinde ikamet eden ve 7 yıldır kedilere bakan 5 çocuk ve 13 torun sahibi Zahide Demir, 30 kediye evinin bahçesinde bakıyor. İl Özel İdaresi ekipleri de evinin bahçesinde kedilere bakan 76 yaşındaki Zahide nineyi ziyaret etti. Ziyaretinde aileyle bol bol sohbet edip, kedilerle yakından ilgilenen ekipler aynı zamanda kediler için mama desteğinde bulundu.

Zahide nine ekiplere mama bıraktıkları için teşekkür etti.