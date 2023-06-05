Evindar Demirbağ’dan bilek güreşinde iki madalya

Erzurum’da yapılan Bilek Güreşi Gençler Türkiye Şampiyonasında mücadele eden Elazığlı sporcu Evindar Demirbağ, sağ ve sol kolda Türkiye derecesi elde etti.

Erzurum’un ev sahipliğinde Bilek Güreşi Gençler Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonaya Elazığ’ı temsilen katılan Kaya Karakaya Spor Lisesi öğrencisi Evindar Demirbağ, sağ kolda Türkiye 3.’sü, sol kolda ise Türkiye 2.’si oldu ve organizasyonu bir gümüş, bir altın madalyayla tamamladı. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ’’Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” denildi.