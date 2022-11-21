ETSO Başkanı Alan göreve başladı

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan yeni yönetimi ile birlikte görevine başladı.

12 Kasım 2022’de gerçekleştirilen seçimlerde Elazığ TSO tarihinin en farklı seçim galibiyeti ile başkanlık koltuğuna oturan İdris Alan, Elazığ TSO Meclis Başkanı Sedat Karataş ve yeni yönetim kurulu ekibine rozetlerini takarak Elazığ TSO’da mesaisine başladı. Yeni yönetim dönemlerini birlik ve beraberlik içerisinde süreceğini belirten Başkan İdris Alan, ‘’Elazığ’ın menfaatleri doğrultusunda güç birliği ile üye memnuniyeti odaklı, ülkemizin, ilimizin ve üyelerimizin sorunlarının çözümüne katkı sağlayan, her zaman ve her koşulda ortak akılla hareket eden bir anlayışla çalışan, hizmet eden, gayret eden, mücadele eden, gruplaşmayan, kamuoyunu bölmeyen, ötekileştirici değil birleştirici ve bütünleştirici bir Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi olarak Bismillah dedik ve görevimize başladık. İş dünyamıza hayırlı ve uğurlu olsun’’ dedi.