ES Elazığspor’un anlaşmaya vardığı Tugay Keleş Elazığ’a geldi

ES Elazığspor’un anlaşmaya vardığı Karaman FK’nın forveti Tugay Keleş, Elazığ’a geldi

TFF 3. Lig 1. Grubun 22. haftasında İ. Çatalcaspor’la deplasmanda karşılaşacak olan Entegre Solar Elazığspor’da, dış transferde anlaşma sağlanan Karaman FK’nın golcüsü Tugay Keleş, Elazığ’a geldi. Takımla birlikte çarşamba günü itibariyle çalışmalara başlayacak olan Tugay, teknik direktör Alaattin Tutaş’ın şans vermesi halinde cumartesi günü sahada olacak. Karaman FK da sosyal medya hesabından Tugay için bir veda mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi, ’’A takım futbolcularımızdan Tugay Keleş kiralık olarak Elazığspor ile anlaşmıştır. Verdiği emekler için teşekkür eder, Elazığspor kariyerinde başarılar dileriz.”