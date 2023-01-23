ES Elazığspor’un 5 haftalık galibiyet hasreti

Son olarak sahasında Yomraspor’a 1-0 yenilen ES Elazığspor, üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla TFF 3. Lig 1. Grup’ta galibiyete hasret kaldı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Elazığspor’un, TFF 3. Lig 1. Grup’ta galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Son galibiyetini ligin 14. haftasında konuk ettiği Hacettepe 1945 karşısında 3-2’lik skorla alan bordo-beyazlı ekip, o tarihten sonra çıktığı 5 maçtan da galibiyet alamadı. Karaköprü Belediyespor’a 3-0, Yomraspor’a 1-0’lık skorla yenilen Gakgoşlar, Eskişehirspor’la 2-2, Karşıyaka ile 1-1 ve 1954 Kelkit Belediyespor’la 0-0 berabere kalarak 5 haftayı 3 puanla geçti.

21 puanla TFF 3. Lig 1. Grup’ta 12. sırada yer alan bordo-beyazlılar, 20. haftada Amasyaspor FK deplasmanına gidecek.