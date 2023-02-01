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ES Elazığspor’da Cüneyt Biçer’le yollar ayrıldı
ES Elazığspor’da teknik direktör Cüneyt Biçer’le yollar ayrıldı.
ELAZIĞ 01.02.2023, 19:01
ES Elazığspor’da teknik direktör Cüneyt Biçer’le yollar ayrıldı.
TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Entegre Solar Elazığspor’da teknik direktör Cüneyt Biçer’le yollar ayrıldı. 12. haftada oynanan 1922 Konyaspor maçıyla görevine başlayan Biçer, takımın başında çıktığı 9 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Bordo-beyazlı ekibin yeni hocasını kısa sürede açıklaması bekleniyor.