ES Elazığspor’da 2 sakat, 1 cezalı, 1 belirsiz

ES Elazığspor’un hafta sonu Nevşehir Belediyespor’la oynayacağı maç öncesi 2 futbolcusu sakatlığı, 1 futbolcusu ise kart cezası nedeniyle sahada olamayacak.

TFF 3. Lig 1. Grup’un 10 haftasında Entegre Solar Elazığspor, evinde Nevşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi bordo-beyazlı ekipte 3 futbolcu, sakatlıkları ve kart cezaları nedeniyle sahada olamayacak. Uzun süredir sakatlıkları nedeniyle formalarından uzak kalan stoper Yiğitcan Erdoğan ile kaleci Hakan Canbazoğlu bu hafta da forma giyemeyecek. Geçtiğimiz hafta Edirnespor’la oynanan maçta sarı kart cezalısı durumuna düşen ön libero Zeki Korkmaz da Nevşehir Belediyespor maçında oynayamayacak.

İğne tedavisi uygulanan sağ bek Yüksel Kayaalp’in son durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.