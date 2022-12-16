ES Elazığspor’a 15 bin TL ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Eskişehirspor maçındaki olaylardan dolayı ES Elazığspor’a 15 Bin TL para cezası verdi.

TFF 3. Lig 1. Grup’un 16. haftasında oynanan ve 2-2’lik eşitlikle sona eren Entegre Solar Elazığspor - Eskişehirspor maçındaki olaylardan ötürü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen Bordo-Beyazlı kulübe toplam 15 Bin TL para cezası verildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 15 Aralık 2022 tarih ve 30 sayılı toplantısında almış olduğu kararda, "Entegre Solar Elazığspor Kulübünün, 11.12.2022 tarihinde oynanan Entegre Solar Elazığspor - Eskişehirspor TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Entegre Solar Elazığspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 7.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına” ifadeleri kullanıldı.

Eskişehirspor’a da aynı müsabakada takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.400.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.